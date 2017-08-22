Знайдений на Вінничині таємничий сейф нарешті відкрили - він виявився не німецьким (фото)

Знайдений на Вінничині таємничий сейф виявився не німецьким, а польським. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив директор КП "Центр історії Вінниці" Олександр Федоришен.

"А сейф не німецький. Польський, початку ХХ століття", - йдеться у його повідомленні.

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На дні сейфу після того, як дістали звідти спресовані та майже повністю знищені іржею, вологою та часом документи, знайшли чіткий напис "Warszawie", передає MyVin.

Відомо, що сейф після певної реконструкції планують експонувати в краєзнавчому музеї. Приблизна вага знайденого артефакту становить майже півтони.

Раніше місцеві ЗМІ повідомляли, що у Вінниці знайшли німецький сейф часів Другої світової війни.