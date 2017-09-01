На "схожих на Землю" планетах системи Trappist-1 може бути вода - спостереження Hubble

Міжнародна команда астрономів на чолі з Вінсентом Бур'є з Женеви за допомогою космічного телескопа Hubble провела нові спостереження системи з семи планет земного типу, що обертаються навколо карликової зірки TRAPPIST-1. Цю систему відкрили в лютому 2017 року всього в 40 світлових роках від Землі.

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Як пише Naked Science, у статті, препринт якої доступний на сайті Hubble, вчені розглядають вплив УФ-випромінювання, яке отримує кожна з планет системи TRAPPIST-1 від зірки. Вчені пояснили, що ця величина грає істотну роль в еволюції планетних атмосфер – одні УФ-промені можуть розбивати молекули води на кисень і водень, а інші, більш короткохвильові, ведуть до нагрівання верхніх шарів атмосфери, полегшуючи витік цих легких газів в космос.

Спостереження Hubble дозволили вченим зареєструвати такі витоки водню як мінімум у двох внутрішніх планет системи, TRAPPIST-1b і c, що отримують максимальну кількість ультрафіолету.

"Це дозволяє вважати, що в їхніх атмосферах напевно є водяна пара. Більш того, розрахунки показують, що за останні 8 млрд років (нагадаємо, що TRAPPIST-1 набагато старша від Сонячної системи, її вік оцінюється в більш ніж 9 млрд років) ці планети могли втратити об'єм води в 20 разів більший, ніж об'єм Світового океану на Землі", - сказано в статті.

При цьому наголошується, що більш далекі від зірки планети, як TRAPPIST-1e, f і g, не тільки знаходяться в «зоні життя», теоретично придатній для існування на їхній поверхні рідкої води, але і втрат повинні зазнавати не таких великих. За оцінкою Бурьє і його співавторів, на них цілком може бути вода, хоча для остаточної відповіді ще знадобляться нові спостереження.