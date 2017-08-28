NASA опублікувало знімок "снігових" дюн на Марсі

11:00, 28 серпня 2017
Наука та IT
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В даний час на планеті відбуваються процеси, які призводять до формування пейзажу, який з космосу нагадує земні дюни.

НАСА

Аерокосмічне агентство США показало, як виглядають снігові дюни Марса. Знімок опублікований на сайті NASA, передає 112.ua . На зробленій 21 травня 2017 року фотографії показано ділянку поверхні Червоної планети в північній півкулі, покриту замороженим двоокисом вуглецю (сухою кригою).

Читайте такожАстрономи вперше виявили екзокометиЗнімок зроблений у період, аналогічний земній весні. В цей час в північній півкулі Марса починає розколюватися крига, а піски, приховані під нею, виходять на поверхню. Дане явище призводить до формування характерного пейзажу, який з космосу нагадує земні дюни.

В даний час на орбіті Марса знаходяться шість станцій, з яких половина - американські. Також на поверхні Червоної планети діють два американські марсоходи - Opportunity (з 2004 року) та Curiosity (з 2012 року).

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Теги: #NASA знімок марса#дюни марсі