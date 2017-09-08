Вчені: після потужного спалаху на Сонці до Землі прямує величезна маса енергії (відео)

Астрономи зафіксували найсильніший за останні 12 років вибух у сонячній короні, який призвів до розриву, більшому за розміром за чотири Землі. Величезна маса енергії мчить нині до нас, загрожуючи системам зв'язку, навігації літаків та здоров'ю людей, повідомляє ТСН.

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Кількість енергії, яка вирвалася з Сонця, дуже складно порахувати, але для порівняння можна уявити всю електроенергію, яку людство вироблятиме більше 500 років, або, наприклад, кілька мільйонів атомних бомб. Усі ці заряджені частки і згустки плазми летять до Землі.

"У Землі є власне магнітне поле. Коли це магнітне поле, викинуте в корональній масі, взаємодіє з магнітним полем Землі, спостерігаються геомагнітні бурі", - пояснює завідувач відділу фізики Сонця НАН України Наталія Щукіна.

Передусім це є ризиком для електроніки – точність навігації може давати збої. Крім того, можливий і влив на самопочуття, тому лікарі радять особливо чутливим до космічних явищ людям більше гуляти на свіжому повітрі, добре висипатися, пити достатньо води, не ризикувати з новою їжею, відмовитися від алкоголю і тютюну, зменьшити кількість чаю, кави та різних стимуляторів.

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня Сонце вибухнуло одразу двома спалахами Х-класу, один з яких увійшов до десятки найбільш потужних, які коли-небудь вдавалося виміряти.