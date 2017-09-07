Сонце вибухнуло одразу двома потужними спалахами, один з них призвів до наслідків (інфографіка)

Одразу два спалахи найбільш потужного Х-класу були помічені на Сонці вдень 6 вересня. О 12:10 інструменти зареєстрували сильний спалах X2,2, а незабаром – о 15:03 стався ще більш потужний спалах Х9,3, передає Naked Science.

Подій такого масштабу не помічалося на Сонці з 2005 року, коли на зірці спостерігали спалах Х17. Поточний рекорд утримує сонячний спалах 2003 року інтенсивністю Х28, нинішній зайняв цілком гідне восьме місце за всю історію спостережень.

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Обидва сонячні спалахи 6 вересня зародились в одній і тій же активній ділянці AR 2673, де на площі близько 7-9 діаметрів Землі у поперечнику зібралася ціла група плям. Варто додати, що активність Сонця слідує 11-річним циклам, поточний розпочався у 2008 році і відрізнявся незвичайним спокоєм, а наразі наближається до свого мінімуму, тому такі потужні події на зірці стали великим сюрпризом для вчених.

Потоки частинок й розрідженої плазми, викинуті спалахами та іншими проявами сонячної активності, можуть перетинати траєкторію польоту Землі, викликаючи полярні сяйва і порушення в роботі систем зв'язку й навігації, електроніки та навіть електромереж.

Також експерти кажуть, що спалах на Сонці, найпотужніший за останні 12 років, призвів до погіршення зв'язку на території Європи та Америки, передає ТАСС. Крім того, 7 вересня прогнозують початок магнітної бурі, що спричиняє погіршення самопочуття людей, які страждають хронічними захворюваннями.