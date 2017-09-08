Потужний спалах на Сонці спалює магнітне поле Землі - вчені

Викид маси від потужного спалаху на Сонці досяг Землі раніше від очікуваного терміну. Про це передає РІА Новости, посилаючись на дані Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця Фізичного інституту Академії наук (ФІАН).

"Хмара плазми від Сонця прийшла до орбіти нашої планети приблизно на 12 годин раніше від очікуваного терміну. Це означає, що її швидкість перевищила очікувану у півтора рази", — пояснили вчені, додавши, що удар хмари по Землі також виявився більш потужним, ніж очікувалося.

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За словами вчених, першим сонячний удар прийняв на себе прилад ACE, який працює за мільйон кілометрів від Землі. Виходячи з його даних, напрям магнітного поля викиду виявився несприятливим для нашої планети і зараз "спалює" лінії поля Землі.

Як повідомляв УНІАН, новий потужний спалах, що відноситься до максимального класу X, стався на Сонці, максимум припадає на 11.00 за Києвом. Він спровокував сильні магнітні бурі по всій планеті.