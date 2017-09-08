На Сонці стався новий потужний спалах - Землю накрили магнітні бурі

Новий потужний спалах, що відноситься до максимального класу X, стався на Сонці, максимум припадає на 11.00 за Києвом. Це випливає з графіка сонячної активності Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця Фізичного інституту Академії наук (ФІАН), передає РІА Новости.

За даними лабораторії, серія спалахів розпочалася 4 вересня. Спочатку відбулися п'ять невеликих спалахів класу "М" потужністю у 4-5 балів, потім 6 вересня був спалах класу "X" потужністю 2,2 бала, в той же день стався екстремально сильний спалах X9.3.

Вчені зазначають, що це — закономірний підсумок змін у сонячній короні за останні три дні. У цей період унаслідок взаємодії двох великих груп сонячних плям накопичувалася енергія, що вивільнилася у великому спалаху. Наразі наслідки цього природного явища важко передбачити з достатньою точністю.

Читайте такожСонце вибухнуло одразу двома потужними спалахами, один з них призвів до наслідків (інфографіка)

На Землі відбувається магнітна буря рівня 4 за 5-бальною шкалою. Сила події приблизно у 10 разів вища, ніж передбачалося. У Канаді, що знаходиться зараз на нічній стороні Землі, спостерігаються сильні полярні сяйва на високих й середніх широтах. Буря має планетарний характер.

Також наголошується, що сильна магнітна буря, викликана активністю Сонця 6-8 вересня, триватиме до 18.00 за київським часом п'ятниці.

"Попередження про сильну (класу G3) магнітну бурю продовжено до 15.00 UTC (18.00 за Києвом, – УНІАН.) 8 вересня", — йдеться на сайті Національного управління з дослідження океанів й атмосфери США (NOAA).

Серед можливих ефектів бурі вчені називають збої у напрузі енергосистем, помилкові сигнали на деяких запобіжних пристроях, проблеми з навігацією. На космічних апаратах на низькій навколоземній орбіті може утворюватися поверхневий заряд, у зв'язку з чим вони можуть відчувати проблеми з орієнтацією. Крім того, ступінь опору їхнього руху атмосфери може підвищитися.

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня на Сонці стався найпотужніший за останні 12 років спалах, який виник в результаті злиття двох найбільших груп сонячних плям.