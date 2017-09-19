Інтернет-провайдерів викрили на транзиті трафіку до "ЛДНР" та окупованого Криму (фото)

Служба безпеки України викрила низку телекомунікаційних провайдерів на незаконній маршрутизації інтернет-трафіку до "ЛДНР", тимчасово анексованого Криму та невизнаного Придністров’я. Про це повідомили у прес-службі СБУ.

Зазначається, що керівники та менеджмент провайдерів забезпечували транзит трафіку, зокрема, на непідконтрольні Україні території Донбасу. Це, додали у СБУ, завдає великої шкоди нацбезпеці України.

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"Співробітники СБУ задокументували протиправну діяльність національних провайдерів, які здійснювали маршрутизацію інтернет-трафіку на непідконтрольні Україні території, чим фактично обслуговували антиукраїнські інформаційні операції російських спецслужб та контрольованих ними терористичних організацій "ДЛНР", - йдеться у повідомленні.

Так, транзит трафіку відбувався через підключення каналів зв’язку з РФ до мереж вітчизняних телекомунікаційних вузлів з подальшим направленням його до донецького провайдера, який обслуговував відверто антиукраїнські інформаційні веб-ресурси.

Під час проведення обшуків у приміщеннях провайдерів у Києві та області, Дніпрі, Одесі і Харкові правоохоронці вилучили кінцеве комп’ютерне обладнання та документальні матеріали, які підтверджують здійснення протиправної діяльності.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 111 та ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Як повідомляли ЗМІ, в Одесі провайдери досі надають доступ до російських соцмереж.