В Одесі провайдери досі надають доступ до російських соцмереж

Передмістя Одеси досі користується російськими пропагандистськими ресурсами.

В Одесі провайдери досі надають доступ до російських соцмереж, передає 048.ua. Одеська міська організація ВО "Свобода" направила звернення на ім'я голови Служби безпеки України, керівника Національної поліції та президента України щодо саботажу блокування заборонених інтернет-сервісів, зокрема Яндекс, Мейл.ру, Ок, ВКонтакте і т. д. інтернет-провайдером LCN. Читайте також"Мене немає, і тебе не буде": ведучі Євробачення одні з перших дізналися рішення Порошенка блокувати "ВКонтакте"Як відомо президент Петро Порошенко підписав указ №133/2017, тимчасово забороняє користуватися окремими інтернет-сервісами з країни-окупанта. В міськорганізації очікують відповідну реакцію з боку органів державної влади.

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