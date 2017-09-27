Twitter збільшує максимальну довжину повідомлення у два рази

Сервіс мікроблогів Twitter подвоїв максимальну довжину повідомлення — до 280 символів. Про це повідомляється в блозі Twitter.

Оновлення поки що доступно в тестовому режимі невеликій групі користувачів. Зміни торкнуться «мов, схильних до переповнення». Для японського, китайського та корейського збережеться ліміт 140 символів.

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Як пояснили в компанії носії згаданих мов здатні передавати удвічі більше інформації через один символ.

Результати проведеного Twitter дослідження вказують, що близько 9% всіх англомовних публікацій у соцмережі містять максимальну кількість в 140 символів, тоді як твітів на східних мовах з граничним числом символів всього лише 0,4%.

Раніше повідомлялося, що WhatsApp і Twitter виявилися в числі гірших у сфері захисту даних від влади.