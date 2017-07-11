WhatsApp і Twitter опинилися серед гірших у сфері захисту даних від влади

Експерти з американської некомерційної організації Electronic Frontier Foundation (EFF, «Фонд електронних рубежів»), що спеціалізується на захисті прав громадян в цифрову епоху, опублікували чергове щорічне дослідження про те, як інтернет-компанії відстоюють приватність користувачів перед владою. Згідно зі звітом, краще всіх себе в 2016 році показали Uber і Adobe, тоді як WhatsApp, Twitter і Airbnb отримали найнижчі оцінки, передає РБК.

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Експерти організації проаналізували відкриті дані, надані 26 великими інтернет-компаніями. Дослідження EFF опирається на кілька критеріїв: прозорість взаємодії компаній з державою (наявність чіткої політики, згідно з якою дані користувача надають державі тільки за рішенням уповноваженого органу; публікація звітів про кількість звернень від уряду та наявність правил про процедуру відповідей на такі запити); заборона на передачу особистих даних третім особам; перевірка на легальність NSL-запитів (National Security Letters - так званих секретних запитів уряду США, які не підлягають розкриттю) і відстоювання змін в «секції 702» закону FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act - акт про негласне спостереження в цілях зовнішньої розвідки), що дозволяє повсюдне стеження за громадянами, в тому числі і за кордоном.

За дотримання кожного критерію компанії присвоювалася «зірка», таким чином максимально вона могла набрати 5 «зірок».

Зокрема, максимальну кількість балів отримали від експертів Adobe, хмарний сервіс Dropbox, американський сервіс для замовлення таксі Lyft, платформа для створення сайтів Wordpress і Uber, які, згідно з аналізом EFF, дотримуються всіх вищевказаних параметрів.

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Найгірше відстоюють права користувачів — Airbnb, Twitter, Tumblr і WhatsApp. Перші три компанії набрали по три «зірки», тоді як WhatsApp — лише дві. Месенджер, згідно зі звітом, не інформує користувачів про запити від влади, не гарантує їм захист від передачі даних третім особам і не має правил щодо перевірки «секретних запитів» від спецслужб США.

Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft не доотримали одну «зірку» в пункті про NSL-запити. Apple недобрала один бал за відсутність публічної кампанії проти «секції 702».