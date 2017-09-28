Дорога до Сонця: зонд NASA підлетить на рекордно близьку відстань до світила (відео)

Аерокосмічне агентство NASA презентувало зонд Solar Probe Plus, який у 2018 році вирушить на Сонце.

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Космічний апарат кружлятиме навколо зірки на відстані 7 млн км. Температура там перевищує 1 300 градусів за Цельсієм. А рівні радіоактивного випромінювання зашкалюють.

Як повідомляв УНІАН, координаційний центр NASA отримав останній сигнал від зонда Cassini перед тим, як він згорів в атмосфері Сатурна. Зв'язок було втрачено, як і планувалося, 15 вересня близько 14:55 за Києвом.