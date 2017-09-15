Cassini передав на Землю останній сигнал і "став частиною планети, яку вивчав"

Координаційний центр NASA отримав останній сигнал від зонда Cassini перед тим, як він згорів в атмосфері Сатурна. Зв'язок було втрачено, як і планувалося, близько 14:55 за Києвом.

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"Апарат увійшов в атмосферу Сатурна і ми отримали від нього останній сигнал", - сказано в "Твіттері" агентства.

"Земля отримала останній сигнал від Cassini о 7:55 за Північноамериканським східним часом. Cassini став частиною планети, яку вивчав. Спасибі за науку", - додали в NASA.

Earth received @CassiniSaturn's final signal at 7:55am ET. Cassini is now part of the planet it studied. Thanks for the science #GrandFinalepic.twitter.com/YfSTeeqbz1 — NASA (@NASA) September 15, 2017

Cassini showed us the beauty of Saturn.

It revealed the best in us.

Now it's up to us to keep exploring. pic.twitter.com/E4p1jOvFKf — CassiniSaturn (@CassiniSaturn) September 15, 2017

Як повідомляло NASA, двигун космічного апарату був майже повністю зношений. Тому апарат згорів, щоб надалі не дрейфувати навколо Сатурна і не врізатися в один із супутників планети.

«Безпечним знищенням космічного апарата в атмосфері Сатурна ми уникаємо того, що «Кассіні» міг вплинути на один із супутників Сатурна, і збережемо їх недоторканними для майбутніх досліджень», – заявив проектний менеджер «Кассіні» в Лабораторії реактивного руху NASA Ерл Майзе.

Апарат передавав на Землю фото хмар Сатурна і масивного урагану. У квітні цього року зонд відправив найближчі за всю історію фото Сатурна. «Кассіні» досліджував Сатурн протягом 13 років.