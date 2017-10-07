"Немов гігантська вогненна куля": у небі над Китаєм вибухнув метеор (відео)

У небі над Китаєм вибухнув гігантський метеор. Про це пише Daily Mail.

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Метеор висвітлював нічне небо близько п'яти секунд. На записах, зроблених очевидцями, видно три яскраві спалахи.

За словами експерта Китайської академії наук, дивні об'єкти, що з'явилися в небі, є болідами. Це різновид метеорів, які відрізняються надзвичайною яскравістю - порівняною з яскравістю місяця. Їх падіння іноді супроводжується детонацією.

Як повідомляв УНІАН, до Землі наближається комета - "мати Тунгуського метеорита" . Якщо комета зіткнеться із Землею, життя на нашій планеті буде знищена.