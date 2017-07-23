До Землі наближається комета - "мати Тунгуського метеорита" - вчені

До Землі наближається комета Енке, також відома як "мати Тунгуського метеорита". У випадку її зіткнення з нашою планетою життя на Землі буде неминуче знищене, передає U-News.

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За розрахунками астрономів, у 2022 році траєкторія її руху наблизиться на небезпечну відстань до Землі.

У 1908 році осколок цієї комети впав у районі ріки Подкаменна Тунгуска в Росії. Потужність вибуху при падінні була порівнянна з ударом водневої бомби.

Як повідомляв УНІАН, 4 червня комета Джонсона наблизилася до Землі. Неозброєним оком її не було видно, а от у бінокль або телескоп її можна було спостерігати.