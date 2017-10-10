На Землю насувається нова дводенна магнітна буря
Під час магнітної бурі зростає ймовірність техногенних аварій і катастроф.
У найближчі дні Землі досягне нова порція сонячного вітру, що стане причиною чергової магнітної бурі, яка очікується 13-14 жовтня.
У ці дні можливі збої в роботі засобів зв'язку та різних електронних пристроїв, зростає ймовірність техногенних аварій і катастроф, йдеться у повідомленні сайту центру погоди "Фобос".
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Також магнітна буря може позначитися на самопочутті людей, особливо метеочутливих: можливі головний біль, прискорене серцебиття, безсоння, перепади тиску.
Як повідомляв УНІАН, найсильніший за останні 12 років сплеск сонячної активності минув 6-8 вересня: на поверхні небесного світила сталося кілька спалахів надзвичайної яскравості, у бік Землі було випущено корональну речовину.