Землю накрила потужна магнітна буря

Землю сьогодні знову накрила сильна магнітна буря. Про це повідомляє Лабораторія рентгенівської астрономії Сонця Фізичного інституту Академії наук (ФІАН), передає РІА Новости.

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Сильна буря (три бали за п'ятибальною шкалою) тривала приблизно з 6.00 за Києвом до 12.00 28 вересня. Наразі стан магнітосфери Землі оцінюється як слабкий - спостерігається однобалльная магнітна буря.

Як повідомляв УНІАН, найсильніший за останні 12 років сплеск сонячної активності минув 6-8 вересня: на поверхні небесного світила сталося кілька спалахів надзвичайної яскравості, у бік Землі було випущено корональну речовину.