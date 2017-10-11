У месенджері Telegram з'явиться українська мова

В месенджері Telegram незабаром з'явиться нове оновлення: користувацький інтерфейс, крім англійської, буде підтримувати ще кілька мов, у тому числі й українську. Про це засновник Telegram Павло Дуров повідомив в узагалі Telegram-каналі.

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"Поряд з деякими чудовими новими функціями, такими як Live Locations і новим музичним програвачем, інтерфейс Telegram 4.4 підтримує ще багато мов, які ви просили нас додати, а саме французьку (я все ще схвильований, що наклейки насправді «Автоколани»), індонезійську, малайську, російську, українську - дуже скоро - перську", - написав Дуров.

Як повідомляв УНІАН, засновник Telegram запропонував Apple і Google створити власні країни.