Засновник Telegram запропонував Apple і Google створити власні країни

Засновник Telegram і Вконтакте Павло Дуров припустив, що для обходу шкідливого для бізнесу регулювання з боку влади найбільші компанії США на кшталт Apple і Google можуть створити власні країни.

Дуров опублікував повідомлення, в якому написав, що в нинішніх умовах тиску на IT-компанії з боку влади США, які вимагають доступу до інформації, американські компанії, «орієнтовані на недоторканність приватного життя», часто не можуть говорити про цей тиск.

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«Google і Apple — дві компанії, від яких ми залежимо через те, що їхні операційні системи встановлені у наших мобільних пристроях, — базуються в США. Я не бачу ніякого вирішення цієї проблеми. Я сподіваюся, що одного разу величезні компанії, такі як Apple і Google, стануть незалежними від будь-якого уряду, які заважають втіленню місії їх засновників (можливо, через створення власних країн?)», — сказав бізнесмен.

На початку свого повідомлення він дав посилання на інтерв'ю виданню The Baffler, де розповів про спробу агентів ФБР примусити Telegram до співпраці. У травні 2016 року вони прийшли до нього в квартиру в Сан-Франциско, яку він зняв через Airbnb, і стали задавати питання про роботу сервісу.

Влітку 2017 року над Telegram нависла загроза повного блокування на території Росії. Після того, як Павло Дуров відмовився надати російській владі дані, які його компанія вважає конфіденційними, Роскомнадзор попередив Дурова про блокування месенджера. Після тривалого публічного листування засновник Telegram погодився надати відомству необхідні дані, при цьому Дуров підкреслив, що про передачу особистих даних користувачів мови не йшло.