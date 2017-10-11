NASA протестує "систему оповіщення" на астероїді, що пролетить поруч із Землею

Вчені NASA використають астероїд 2012 TC4, що пролітатиме повз Землю, для тестування системи, яка сповіщає про наближення астероїдів, повідомляє Дождь з посиланням на BBC.

Астероїд наблизиться до Землі на відстань близько 42 000 кілометрів. Вчені NASA кажуть, що ризику зіткнення астероїда із Землею немає.

Моніторити його переміщення буде «глобальна мережа телескопів», пише BBC. Пол Ходас, менеджер центру NASA з вивчення навколоземних об'єктів, розповів, що система буде спостерігати за астероїдом, фіксувати його параметри і обчислювати, «наскільки далеко він зайде». Це необхідно, зазначив він, на випадок, якщо коли-небудь Землі буде загрожувати зіткнення з яким-небудь іншим астероїдом.

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«Програми пошуку NASA стають все кращі й кращі при виявленні астероїдів», — зазначив Ходас. За його словами, першочерговим завданням було знайти великі астероїди. В даний час NASA виявила вже 95% астероїдів, діаметр яких становить кілометр і більше; «вони здатні викликати глобальну катастрофу». Також він повідомив, що вчені шукають і дрібні астероїди. За його словами, вони виходять з того, щоб удосконалювати техніки з відстеження небесних тел.

За словами Ходаса, якби вчені знали про наближення астероїда за «п'ять або десять років», то змогли б збити його з «курсу на зіткнення».

Про астероїд під назвою 2012 TC4, який пролетить над Землею 12 жовтня, повідомляється вже кілька років. У 2015 році видання astrowatch.net писало, що його розмір може досягати 40 метрів. Тоді вчені припускали, що астероїд може зіткнутися з планетою. Востаннє цей астероїд пролетів повз землю в 2012 році.

У 2016 році стало відомо, що NASA збирається випробувати зонд, який призначений для того, щоб відхиляти астероїди з небезпечних орбіт шляхом ударної взаємодії. Експеримент DART (Double Asteroid Redirection Test) передбачає, що зонд б'є по астероїду, щоб злегка змінити його орбіту. Тоді повідомлялося, що система зможе трохи змінити швидкість космічного тіла, але якщо це зробити задовго до передбачуваного падіння на Землю, то зіткнення вдасться уникнути. NASA схвалила конструкцію зонда 23 червня 2016 року.