У США під час навчань відпрацювали сценарій зіткнення Землі з астероїдом

Про це повідомляється на сайті NASA, передає DT.ua.

За легендою, дослідники за допомогою спостережень, проведених наземними телескопами, дізналися про зіткнення Землі з астероїдом діаметром від 100 до 250 метрів, який міг впасти в США 20 вересня 2020 року.

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Спочатку ймовірність зіткнення дорівнювала 2%, але пізніше вчені встановили, що астероїд зі 100% вірогідністю впаде на нашу планету.

У ході навчань американська влада відпрацювала план заходів, необхідних для масової евакуації жителів Лос-Анджелеса, які могли постраждати унаслідок падіння астероїда. Такий план був розроблений через брак часу на підготовку будь-якої місії зі знищення астероїда або зміни траєкторії його руху.

Раніше вчені заявили про те, що потенційно небезпечні для Землі астероїди залишаються невидимими для наземних телескопів. Своїх висновків дослідники дійшли, проаналізувавши дані виявлення навколоземних об'єктів кількома обсерваторіями.