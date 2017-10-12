У карликової планети Сонячної системи знайшли кільця

Астрономи виявили кільця у карликової планети Хаумеа, яка обертається навколо Сонця в поясі Койпера. Дослідження було опубліковано 11 жовтня журналом Nature, передає Медуза.

Відкриття було зроблено в результаті дослідження Хаумеї 12 європейськими телескопами при її проходженні по диску зірки 21 січня.

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За розрахунками вчених, ширина системи кілець - близько 70 кілометрів, радіус - 2287 кілометрів. Вона розташована в одній площині з екватором планети та з орбітою одного з двох її супутників.

Вчені також повідомили, що діаметр планети, за новими даними, складає 2322 кілометра (більше, ніж вважалося раніше).

Хаумеа - перший об'єкт в поясі Койпера і перша карликова планета, у якої виявлені кільця. До цього кільця були знайдені, крім планет-гігантів Юпітера, Сатурна, Урану і Нептуна, у астероїдів Харикло і Хірона з групи кентаврів.