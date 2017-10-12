Спецслужби Росії блокували проукраїнських активістів у Facebook під час вторгнення в Криму – ЗМІ

Росія під час анексії Криму використовувала правила Facebook, щоб прибрати проукраїнські коментарі і домогтися переваги в інформаційному просторі. Про це йдеться в сюжеті американського телеканала MSNBC із посиланням на публікацію The Daily Beast.

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За даними журналістів, російські спецслужби знаходили в соціальній мережі проукраїнських активістів і скаржилися на їхні повідомлення, стверджуючи, що пости містять порнографію чи інший заборонений контент.

Такі скарги спрямовували сотні разів, що приводило до блокування акаунту.

"Так Facebook допомагав російському уряду заглушити голоси опозиції до Росії в той час, як проводили вторгнення", – ідеться в сюжеті.

Колишній помічник держсекретаря США зі стратегічних цифрових технологій Мойра Вейлан підтвердила цю інформацію.

"Це – 100% правда. Багато хто з нас у Державному департаменті намагався допомогти колегам в Україні, Грузії та в інших місцях. Facebook просто не відповідав на запити", – написала вона у Twitter.