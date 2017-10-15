NASA показало, як астронавти крутять спінер у космосі (відео)
02:27, 15 жовтня 2017Наука та IT
1320 0
Астронавти розкручували спінер різними способами й крутилися самі.
Астронавти NASA показали, як спінер крутиться в умовах невагомості. Відповідне відео опубліковане на YouTube-каналі NASA Johnson.
Читайте такожЗапуск ракет NASA на віддалені планети може опинитися під загрозою зриву
На кадрах можна побачити, як астронавти не тільки крутили пристрій різними способами, але й самі оберталися навколо своєї осі.
Спінер - розважальна іграшка, що обертається. У центрі спінера знаходиться металевий або керамічний підшипник, радіально розташовані кілька лопат/крил або обважнювачів.
Раніше група дослідників NASA, яка із січня перебувала у спеціальному комплексі на схилі сплячого вулкана на Гаваях, завершила випробування на імітації умов польоту на Марс.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter