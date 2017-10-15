NASA показало, як астронавти крутять спінер у космосі (відео)

Астронавти NASA показали, як спінер крутиться в умовах невагомості. Відповідне відео опубліковане на YouTube-каналі NASA Johnson.

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На кадрах можна побачити, як астронавти не тільки крутили пристрій різними способами, але й самі оберталися навколо своєї осі.

Спінер - розважальна іграшка, що обертається. У центрі спінера знаходиться металевий або керамічний підшипник, радіально розташовані кілька лопат/крил або обважнювачів.

Раніше група дослідників NASA, яка із січня перебувала у спеціальному комплексі на схилі сплячого вулкана на Гаваях, завершила випробування на імітації умов польоту на Марс.