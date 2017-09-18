NASA завершило тривале випробування майбутніх підкорювачів Марсу

Група дослідників NASA, яка з січня перебувала у спеціальному комплексі на схилі сплячого вулкану на Гаваях, завершила випробування з імітації умов польоту на Марс, передає радіо Свобода.

Читайте такожНа Марсі знайшли необхідний для появи життя елементШестеро вчених стали п’ятою групою учасників, які проходять тривале випробування в очікуванні майбутнього пілотованого польоту на червону планету.

Четверо чоловіків і дві жінки, які їли головним чином ліофілізовану їжу під час своєї тривалої ізоляції, є частиною дослідження, яке допоможе з'ясувати психологічні наслідки, які матиме довгострокова космічна місія для космонавтів.

«Довгострокові космічні подорожі цілком можливі», – каже одна з учасниць екіпажу, фахівець з інформаційних технологій Лаура Ларк.

Результати дослідження допоможуть NASA зібрати таку групу людей, яка б найкращим чином впоралися зі стресом, ізоляцією і небезпекою місії на Марс, тривалістю від двох до трьох років.

NASA сподівається відправити людей на червону планету у 2030-х роках.

Довідка УНІАН. Ліофілізована їжа отримується завдяки виключенню з неї води. Саме така їжа допомагає вижити у складних умовах. Ліофілізація полягає в заморожуванні речовини при температурі близько -50 градусів. В цих умовах гинуть бактерії і мікроорганізми, які призводять до утворення цвілі і процесу бродіння.