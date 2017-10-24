У Лондоні презентували пристрій, що допоможе заколихати немовля просто у візочку (відео)

У Великобританії представили спеціальний пристрій, що допомагає заколихати немовля просто у візочку, щоб батьки мали час відпочити, йдеться у сюжеті ТСН.

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Повідомляється, що створити такий пристрій одного з винахідників надихнула власна неспокійна дитина, яка не бажала засинати.

Винахід, ззовні схожий на невелику ракету, кріпиться до ручки дитячого візочка. Автори розробки кажуть, що перевірили, аби рівень вібрації винаходу був невисоким, і дитині не нашкодив.

Як повідомляв УНІАН, китайські інженери розробили робота-собаку, яким можна керувати через Wi-Fi.