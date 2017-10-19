Не кусає і не линяє: китайські інженери розробили робота-собаку, яким можна керувати через Wi-Fi (відео)
Водночас про практичну користь свого винаходу механіки поки мовчать, хоча декілька прикладів все ж показали.
Китайські інженери створили ідеального собаку - він не кусає, не линяє і не гризе тапки. До того ж робо-песиком можна керувати через Wi-Fi, йдеться в сюжеті ТСН.
Лайка-Гоу - чотирилапий робот, названий на честь породи, яка ще раніше за людину потрапила в космос.
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Китайським інженерам вдалося досягнути надзвичайної стабільності: залізний собака не падає навіть від копняка. Важить понад 20 кілограмів і коштує близько 30 тисяч доларів.
Водночас про практичну користь свого винаходу механіки мовчать. Втім на відео-презентації робота видно, що використовувати його можна, зокрема, для доставки предметів на його спині чи як тягач.
Як повідомляв УНІАН, раніше в Японії відбулась перша в історії битва людиноподібних роботів. У двобої між американським та японським зразками переміг перший.