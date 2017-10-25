Марсохід Curiosity "вилікувався" і продовжить бурити Червону планету

Кілька місяців тому інженерам JPL вдалося висунути в робоче положення бур, що заїв. Тепер марсохід знову може робити свердловини в Марсі глибиною до 7 см.

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Але, щоб повернутися до бурові роботи, треба освоїти новий метод буріння. Раніше бур подавався по напрямних, а маніпулятор жорстко притискався до ґрунту двома опорами. Зараз рух по напрямних неможливий через механізм, що заїв, тому доведеться працювати всім маніпулятором, здійснюючи зусилля механічною рукою, що має п'ять ступенів свободи. Щоб усе пройшло добре, потрібно надійно контролювати бічні зусилля, які можуть заклинити бур у свердловині і зламати свердло.

Тепер марсохід провів перший тест датчиків зусилля на маніпуляторі, щоб визначити можливість контролю всіх бокових відхилень. До першої свердловини після несправності ще далеко, але серйозний прогрес у поверненні важливої функції марсохода наявний.

Як повідомляв УНІАН, у вересні NASA опублікувало нові дивовижні фотографії поверхні Марса, зроблені за допомогою зонда Mars Reconnaissance Orbiter. Цей апарат шукає на Марсі докази наявності води.