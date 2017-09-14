Сині потічки і гори: NASA здивувало новими фотографіями з Марсу

19:25, 14 вересня 2017
Наука та IT
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Деякі зі знімків виглядають так, ніби на планеті дійсно є вода.

NASA

NASA опублікувало нові фотографії поверхні Марсу, зроблені за допомогою зонда Mars Reconnaissance Orbiter (MRO). Світлини з'явилися на сайті космічного агентства.

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NASA

MRO досліджує наявність води на червоній планеті. Орбітальний апарат робить великомасштабні фотографії марсіанської поверхні, аналізує мінерали і шукає підземну воду.

NASA

Деякі фото виглядають так, ніби на планеті дійсно є вода. Проте, поки що підтверджень цьому немає.

NASA

Нагадаємо, нещодавно NASA представила концепт нового покоління марсоходів Mars Rover, пристосованих до умов на Марсі. Вперше відвідувачі Космічного центру Кеннеді у США змогли побачити це унікальне авто 5 червня.

NASA
NASA
NASA

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Теги: #NASA фотографії Марса#поверхня Марса#NASA досліджує марс