Сині потічки і гори: NASA здивувало новими фотографіями з Марсу

NASA опублікувало нові фотографії поверхні Марсу, зроблені за допомогою зонда Mars Reconnaissance Orbiter (MRO). Світлини з'явилися на сайті космічного агентства.

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MRO досліджує наявність води на червоній планеті. Орбітальний апарат робить великомасштабні фотографії марсіанської поверхні, аналізує мінерали і шукає підземну воду.

Деякі фото виглядають так, ніби на планеті дійсно є вода. Проте, поки що підтверджень цьому немає.

Нагадаємо, нещодавно NASA представила концепт нового покоління марсоходів Mars Rover, пристосованих до умов на Марсі. Вперше відвідувачі Космічного центру Кеннеді у США змогли побачити це унікальне авто 5 червня.