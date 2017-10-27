На найближчій до Сонця планеті-карлику виявлені сліди існування стародавнього океану

Вчені місії Dawn заявили про те, що їм вдалося виявити докази існування древнього глобального океану на карликовій планеті Церера. Про це повідомляє NASA, передає ZN.ua.

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Дослідники виявили, що лід на Церері складається з солей і гідратованих матеріалів, які є наслідком минулого і, можливо, недавньої геологічної активності. Крім того, дослідники виявили другий, більш м'який, шар льоду під верхнім, більш міцним, що може свідчити про наявність залишків рідини на Церері.

"Чим більше ми дізнаємося про Цереру, тим більше ми розуміємо те, що вона є дуже складним світом, який в минулому міг мати океан з рідкої води на поверхні, залишки якого могли зберегтися в надрах карликової планети", - заявила Джулія Кастілло-Роджес, науковий керівник місії Dawn.

Як повідомляв УНІАН, марсохід Curiosity "вилікувався" і продовжить бурити Червону планету.