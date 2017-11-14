Космічна зустріч: у листопаді Сатурн наблизиться до Меркурія (відео)

08:40, 14 листопада 2017
Наука та IT
803

Нове космічне явище спостерігатиметься у листопаді - Сатурн наблизиться до Меркурія.

Парад планет продовжать Сатурн та Меркурій / фото NASA/JHUAPL/Carnegie Institution of Washington

Рідкісне видовище можна було спостерігати 13 листопада перед світанком у північній півкулі: над горизонтом зблизилися Венера та Юпітер. 

Читайте також"Танець" Венери з Юпітером: у мережу потрапили кадри параду планет (відео)

Відстань між планетами становить мільйони кілометрів, але вони вишикувалися таким чином, що здавалися сусідами. Їх можна було бачити навіть неозброєним оком, але власникам телескопів пощастило ще більше, йдеться в сюжеті ТСН.

Астрономи кажуть, що так близько планети сходяться на небі раз на десятки років. Але вже цього місяця можна буде спостерігати ще одне подібне явище – як Сатурн наблизиться до Меркурія. 

Як повідомляв УНІАН, 13 листопада жителі Землі могли побачити з'єднання Венери і Юпітера - дві найбільш яскраві планети вишикувалися поруч одна з одною.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Сатурн та Меркурій#парад планет#планети вишикуються