Космічна зустріч: у листопаді Сатурн наблизиться до Меркурія (відео)

Рідкісне видовище можна було спостерігати 13 листопада перед світанком у північній півкулі: над горизонтом зблизилися Венера та Юпітер.

Читайте також"Танець" Венери з Юпітером: у мережу потрапили кадри параду планет (відео)

Відстань між планетами становить мільйони кілометрів, але вони вишикувалися таким чином, що здавалися сусідами. Їх можна було бачити навіть неозброєним оком, але власникам телескопів пощастило ще більше, йдеться в сюжеті ТСН.

Астрономи кажуть, що так близько планети сходяться на небі раз на десятки років. Але вже цього місяця можна буде спостерігати ще одне подібне явище – як Сатурн наблизиться до Меркурія.

Як повідомляв УНІАН, 13 листопада жителі Землі могли побачити з'єднання Венери і Юпітера - дві найбільш яскраві планети вишикувалися поруч одна з одною.