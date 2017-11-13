"Танець" Венери з Юпітером: у мережу потрапили кадри параду планет (відео)

Опубліковано відео рідкісного параду планет, який можна було спостерігати вранці 13 листопада. Запис на своєму Youtube-каналі показав користувач softrif.com.

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На записі видно, що поруч розташовані дві яскраві точки - Венера та Юпітер. Українці могли спостерігати за незвичайним явищем з 6:00 за київським часом над південно-східним горизонтом за умови безхмарної погоди.

Як повідомляв УНІАН, 13 листопада жителі Землі могли побачити з'єднання Венери і Юпітера - дві найбільш яскраві планети вишикувалися поруч одна з одною.