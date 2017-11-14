Учені опублікували "попередження людству"
12:17, 14 листопада 2017Наука та IT
1723
Вчені наголосили, що людству необхідно створювати заповідники, скорочувати обсяги харчових відходів й впроваджувати "зелені" технології.
Серед головних загроз людству - глобальне потепління / фото NASA
Понад 15 тисяч вчених з 184 країн назвали головні загрози людству. Це стало другим "попередженням людству": перше було опубліковане в 1992 році.
Так, на першому місці - глобальне потепління, адже з 1992 року середні глобальні температури зросли на 0,5°С, йдеться в статті журналу BioScience.
Читайте такожВчені назвали причину, з якої людство загине
Також вчені відзначили зменшення запасів прісної води і скорочення площі лісів.
Крім того, населення Землі за 25 років стало більшим на 2 млрд, а популяція інших ссавців, рептилій, амфібій і риб зменшилась на 30%.
Як повідомляв УНІАН, Хокінг попередив, що людство загине на Землі після того, як ми перетворимо її на вогняну кулю менш ніж за 600 років.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter