Учені опублікували "попередження людству"

Понад 15 тисяч вчених з 184 країн назвали головні загрози людству. Це стало другим "попередженням людству": перше було опубліковане в 1992 році.

Так, на першому місці - глобальне потепління, адже з 1992 року середні глобальні температури зросли на 0,5°С, йдеться в статті журналу BioScience.

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Також вчені відзначили зменшення запасів прісної води і скорочення площі лісів.

Крім того, населення Землі за 25 років стало більшим на 2 млрд, а популяція інших ссавців, рептилій, амфібій і риб зменшилась на 30%.

Як повідомляв УНІАН, Хокінг попередив, що людство загине на Землі після того, як ми перетворимо її на вогняну кулю менш ніж за 600 років.