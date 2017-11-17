У NASA розповіли, коли знайдуть позаземне життя

Співробітник NASA Тоні дель Геніо з Інституту космічних досліджень Годдарда озвучив свої прогнози щодо того, коли буде знайдене позаземне життя. На його думку, вже в найближчі 20 років вченим вдасться виявити планету, населену живими організмами. Про це повідомляється на сайті Лабораторії реактивного руху Каліфорнійського технологічного інституту.

"Я думаю, що через 20 років ми повинні знайти потенційного кандидата", - заявляє учений.

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Він пояснив, що перед тим, як відправитися на пошуки позаземних організмів, вчені намагаються з'ясувати, клімат яких планет сприятливий для життя". Для цього дослідники з НАСА використовують ті ж кліматичні моделі, за допомогою яких прогнозують зміну клімату на Землі.

Вчені відзначають, що строки виявлення екзопланети з сприятливим для життя кліматом залежать від того, чи знаходиться поблизу від Землі небесне тіло відповідного розміру з потрібною орбітою і биосигнатурами, тобто слідами існування життя, що вчені здатні розпізнати.

Як повідомляв УНІАН, NASA виявило десять схожих на Землю планет. Дослідження допоможе просунутися вперед у пошуках позаземного життя.