Канал у Telegram вперше заблокували за піратську музику

Telegram заблокував канал «Всякая годная попса» за піратський контент. Творець каналу Антон Вагін повідомив, що отримав повідомлення від техпідтримки Telegram, в якому повідомлялося про блокування каналу на прохання Apple і Google через скарги компанії Universal Music. Попереджень, за його словами, не надходило, передає РБК.

Читайте такожУ месенджері Telegram з'явиться українська мова

Вагін вважає, що причиною блокування став розміщений ним альбом Тейлор Свіфт Reputation. Лейбл Big Machine Records, що випустив цей реліз, належить Universal Music.

На сторінці Роскомнадзора у Facebook повідомляється, що це перший подібний випадок. У жовтні повідомлялося, що Telegram заблокував за місяць близько 8,5 тис. каналів про тероризм.