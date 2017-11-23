Facebook покаже користувачам сторінки російських "тролів"

Facebook збирається створити спеціальну сторінку, на якій користувачі можуть перевірити, чи стежили вони за «російською рекламою» під час президентської кампанії в США. Про це йдеться на сайті компанії.

Читайте такожЦукерберг розповів про нові правила для політичної реклами в Facebook

«Незабаром ми створимо сторінку, яка дозволить користувачам дізнатися, за якими акаунтами «агентства з вивчення інтернету» (які втручалися у вибори) в Facebook або Instagram вони, можливо, стежили в період між січнем 2015 року і серпнем 2017 року», - випливає з повідомлення.

Як уточнюється, сторінка з'явиться до кінця нинішнього року.