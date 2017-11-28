На Міжнародному саміті мерів у Києві робот КІКІ розповіла меру Житомира про його місто

На Міжнародному саміті мерів, який зараз проходить у Києві, робот КІКІ розповіла Житомирському міському голові Сергію Сухомлину про його місто.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

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Як зазначається у повідомленні, сьогодні у Києві стартував Міжнародний саміт мерів. Цей захід організований Western NIS Enterprise Fund. На саміті зібралися понад 150 голів міст та лідери місцевого самоврядування з Канади, Ізраїлю, Словаччини, Аргентини, Швеції, Великої Британії та Польщі. Міжнародний саміт мерів проходить під патронатом прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, підтримки київського міського голови Віталія Кличка та Асоціації міст України.

Учасники саміту обговорюватимуть теми інновацій: технологічних, інфраструктурних, політичних, культурних та туристичних.

Під час перебування на саміті мерів та оглядаючи експозицію, Сухомлин запитав у КІКІ, що вона знає про Житомир. Робот відповіла, що вона має звернутися до Google, щоб відповісти на це запитання. Через декілька секунд робот зачитала інформацію про Житомир зі сторінки Вікіпедії.