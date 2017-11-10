Житомир впроваджуватиме інфраструктурні проекти на умовах державно-приватного партнерства. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Читайте такожЖитомирська міськрада призначила заступника мера з питань діяльності виконавчих органівЯк зазначається у повідомленні, сьогодні, 10 листопада у Житомирі за участю заступника міністра економічного розвитку і торгівлі України та консультантів Проекту «U-LEAD з Європою: Програма ЄС для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні» відбулася робоча зустріч з обговорення питань впровадження пілотних інфраструктурних проектів на умовах державно-приватного партнерства.

Житомирський міський голова Сергій Сухомлин подякував представникам «U–LEAD з Європою» за підтримку та можливість для міста бути учасником такого проекту.

«Не все можна зробити за рахунок кредитних та бюджетних коштів, тому в рамках цього проекту місто Житомир планує реалізувати як мінімум один пілотний інфраструктурний проект на умовах державно-приватного партнерства. Це передбачає залучення інвестицій приватних компаній, розподіл комерційних ризиків та фінансових вигід між державним чи муніципальним сектором і бізнесом», - сказав, зокрема, Сухомлин.

Житомир є учасником програми технічної допомоги Проекту «U-LEAD з Європою: Програма ЄС для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні» по компоненту впровадження сучасних інструментів реалізації інвестиційних інфраструктурних проектів.

Радник з питань планування та координації регіонального розвитку програми «U–LEAD з Європою» Василь Федюк розповів про складний відбір, який проходили претенденти на участі у цій програмі:

«Програма «U–LEAD з Європою» надзвичайно велика, і фінансується Європейським Союзом, а також такими країнами як Німеччина, Данія, Естонія, Швеція і Польща. Вона триватиме до 2020 року. Для участі у першому етапі програми спільно з Міністерством економічного розвитку і торгівлі серед багатьох бажаючих нами було обрано 6 пілотних проектів, в тому числі - і Житомир. Також ми звертали увагу на те, наскільки ефективною є команда міського голови в плані залучення інвестицій і ресурсів з різних джерел для фінансування проектів розвитку в місті»,- відзначив Федюк.

Під час робочої зустрічі були обговорені наступні проектні ідеї:

надання послуг з прання білизни для бюджетних установ та обслуговування їх індивідуальних теплових пунктів

будівництво локальних станцій доочистки питної води;

будівництво районних (для приватної та садибної забудови) очисних споруд каналізації;

створення мережі муніципального прокату велосипедів;

заміна зовнішнього освітлення на LED-освітлення;

надання освітніх послуг та інші.

"Європейська та світова практика впровадження проектів на умовах державно-приватного партнерства свідчить, що їх реалізація за таким механізмом дозволяє скоротити видатки міських бюджетів. Йдеться про кошти на їх впровадження, на утримання соціальної інфраструктури, тощо ",- зазначають у міськраді.

Раніше, 31 жовтня цього року між містом Житомир та Проектом «U-LEAD з Європою: Програма ЄС для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні» було підписано Меморандум про співробітництво щодо впровадження механізму державно-приватного партнерства у Житомирі.

Крім Житомира до участі у цьому проекті відібрані наступні міста України : Тернопіль, Долина, Тростянець, Трускавець та Шацька об’єднана територіальна громада.