Дорожчий за iPhone X: Samsung представив новий телефон-розкладачку (фото, відео)

Компанія Samsung представила телефон-розкладачку W2018 на презентації в Китаї. У смартфона два дисплеї з заявленим роздільною здатністю Full HD. Основна камера 12 мегапікселів, фронтальна — 5 мегапікселів. Телефон оснащений 8-ядерним процесором Qualcomm Snapdragon 835, пише Lenta.ru з посиланням на Gizmochina.

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На презентації Samsung не назвала вартість телефону. Як припускає The Verge, ціна пристрою може бути навіть вищою, ніж у Samsung W2017, який коштував 3 тисячі доларів. Видання Phandroid пише про ціну 2,4 тисячі доларів. Це дорожче, ніж iPhone X, вартість якого починається від тисячі доларів.

W2018 представлений в золотому і платиновому корпусі з міцним склом Gorilla Glass.

The Verge уточнює, що серія W, як й інші розкладачки від південнокорейського виробника, популярні в Азії. У 2017 році Samsung випустила телефон Folder Flip 2, він доступний тільки в Південній Кореї.