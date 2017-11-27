Samsung розробив акумулятори для смартфона, що заряджаються за 12 хвилин

Вчені з науково-дослідної організації Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT), що підконтрольна корпорації Samsung, оголосили про успішну розробку нового типу літій-іонних акумуляторів, передає РБК.

Підкреслюється, що використання при створенні таких акумуляторів так званих графенових кульок дозволяє значно підвищити швидкість зарядки, а також збільшити їх місткість та термін служби.

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У розробці SAIT графенові кульки складаються в покриття катода нових акумуляторів, забезпечуючи прискорену їх зарядку. У повідомленні агентства Yonhap йдеться, що, за даними Samsung, нові акумулятори будуть заряджатися уп'ятеро швидше, ніж звичайні - за 12 хвилин замість години.

При цьому ємність нових акумуляторів буде на 45% вище звичайних. Зросте і термін служби акумуляторів, які зможуть проходити через більшу кількість циклів зарядки-розрядки без втрати потужності.

Особливо наголошується, що нові акумулятори зможуть нормально працювати при підвищених (до 60 градусів Цельсія) температурах, що дозволить використовувати їх в електромобілях.

За даними Yonhap, в США і Південної Кореї SAIT вже подані заявки на патентний захист нової технології.