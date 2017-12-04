Вчені виявили сліди безлічі інших планет в надрах Землі

Новонароджена Земля "з'їла" кілька зародків планет після її зіткнення з Тейєю, прародителькою Місяця, сліди яких геологи знайшли в найдавніших породах планети в Гренландії. Про це повідомляють "РИА Новости" з посиланням на статтю, опубліковану в журналі Nature Geoscience.

"Ми побудували комп'ютерні моделі того, як новонароджена Земля стикалася з іншими небесними тілами, і як їх метали і силікати перемішувалися з матерією нашої планети в той час, який ми називаємо "епохою пізньої аккреції". Ці розрахунки показують, що надра Землі, що містять в собі набагато більше подібної матерії, ніж вважали наші колеги. Це сильно змінює історію її еволюції", - заявив Симон Мархи (Simone Marchi) з Південно-західного дослідницького інституту в Боудера (США).

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Вчені вважають, що Земля зіткнулася з безліччю зародків планет, вагома частина матерії яких сьогодні ховається в надрах нашої планети.

Вони прийшли до такого висновку, створивши комп'ютерну модель новонародженої Сонячної системи, яку населяли не тільки Земля і Місяць, але і безліч планетизималей, "мертвих" зародків планет, періодично стикалися з нашою планетою та іншими небесними тілами.

До сьогодні науковці вважали, що Земля мала пережити десятки або навіть сотні подібних зіткнень. Велика частина матерії таких зародків планет повинна була випаруватися в космос або бути викинута туди під час зіткнення з Землею, в результаті чого лише 0,5% її маси сьогодні припадає на матерію "чужих" світів.

Розрахунки команди Мархи показали, що це не так. Якщо хоча б невелика частина цих планетизималей була досить великою, більше 1500 кілометрів у поперечнику, то тоді надра Землі, складаються приблизно на 2,5-3% з гірських порід, що сформувалися в надрах інших планет.

Як повідомляв УНІАН, в ніч з 3 на 4 грудня Місяць досягнув найбільших видимих розмірів за 2017 рік.