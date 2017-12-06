У американців з'являться конкуренти: ОАЕ оголосили набір в першу команду космонавтів

Уряд Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) запустив першу національну програму відбору і підготовки «вітчизняних» космонавтів. Молоді еміратці – як юнаки, так і дівчата – запрошуються до участі у відборі, повідомив шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, повідомляє Arabian Business.

Читайте такожВ ОАЕ побудують марсіанське місто (фото)Дана ініціатива вписується в плани ОАЕ запустити зонд на Марс в 2021 році і колонізувати Червону планету в 2117 році. «Із запуском нової космічної програми відкривається нова сторінка в історії. Люди з ОАЕ долають всі перешкоди – ніщо не може зупинити тих, хто вірить в те, що неможливе можливо», - повідомив шейх Мухаммед в соціальних мережах.

Правитель Дубаю зазначив, що найбільш конкурентоспроможні кандидати будуть відібрані в якості посланців ОАЕ в освоєнні космосу. Еміратці можуть зареєструватися на сайті www.mbrsc.ae/astronauts. Відібраним конкурсантам належить освоїти велику програму теоретичних і практичних занять за міжнародними стандартами.

В команду ОАЕ увійдуть 4 космонавта-еміратці – вони відправляться на Міжнародну космічну станцію.