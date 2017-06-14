Аеропорт Дубаю стане першою безбар'єрною авіагаванню в світі

Дубайський міжнародний аеропорт стане першим в світі "безбар'єрним" авіатерміналом: в ньому будуть встановлені інноваційні системи розпізнавання облич, які повністю усунуть черги на паспортний контроль, повідомляють "Російські Емірати".

Читайте такожСервіс літаючого таксі може з'явиться в ОАЕКомпанія "Аеропорти Дубаю", керуюча повітряними гаванями емірату, повідомила, що Генеральний директорат з питань резидентства і міжнародних справ, підписав угоду з британським старт-апом ObjectTech, який встановить в терміналах біометричні тунелі, які будуть сканувати обличчя пасажирів, коли вони, прибувши в термінал, відправляються отримувати багаж.

Компанія ObjectTech повідомила, що створить перший в світі "кордон без бар'єрів", в якому будуть суміщені технології зняття біометричних даних і переваги блокчейн.

Передбачається, що пасажири, які прибувають в термінал, зможуть відправлятися безпосередньо отримувати багаж, минаючи паспортний контроль, і зможуть відзначитися про прибуття в країну на ходу, використовуючи оцифрований паспорт, в якому містяться дані про відбитки пальців і фото сітківки ока. Сканування осіб буде виконуватися за допомогою технології LIDAR, яку сьогодні використовують безпілотні автомобілі Google.

Минулого тижня директорат повідомив про запуск нового проекту "розумний гаманець", який дозволяє використовувати смартфони замість паспортів при відправленні і прибутті в Термінал 3 Дубайського міжнародного аеропорту.