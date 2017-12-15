У США скасували принцип "мережевого нейтралітету"

Федеральна комісія з комунікацій США (FCC) скасувала принцип «мережевого нейтралітету», який зобов'язував інтернет-провайдерів однаково ставитися до будь-якого трафіку.

У комісії своє рішення назвали дією, спрямованою на "відновлення свободи в інтернеті". За скасування принципу проголосували три людини, проти - дві, повідомляє Медуза з посиланням на The Verge.

FCC закріпила принцип «мережевого нейтралітету» в лютому 2015 року. За це нововведення виступав, зокрема, тодішній президент США Барак Обама.

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Діючий голова комісії Аджіт Паї, призначений після початку роботи адміністрації Дональда Трампа, з початку 2017 року говорив про плани скасувати цю «репресивну» норму, називаючи проблему надуманою; попереднє положення справ, на його думку, навпаки, сприяло швидкому розвитку інтернет-галузі в США.

Принцип «мережевого нейтралітету» передбачає, що провайдери не можуть по-різному ставитися до тих чи інших сайтів або видів трафіку - наприклад, блокувати трафік або брати окрему плату за збільшення швидкості доступу до якогось сайту.

Плани FCC скасувати нововведення в 2017 році спровокувало у США акції протесту.