Канада визнала доступ до інтернету базовою потребою людини, в Україні ініціатива поки не знайшла підтримки

Одна з найбільш розвинених країн світу, Канада, виправила цей недолік і назвала високошвидкісний широкосмуговий доступ до глобальної мережі «базовим телекомунікаційним сервісом» для своїх громадян, пише AIN з посиланням на The Verge.

Рішення підкріплене державним фондом обсягом $750 млн, який буде вкладати кошти в розширення інтернет-інфраструктури в сільській місцевості.

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Телеком-регулятор країни CRTC також встановив цільовий мінімум швидкості доступу до мережі. Всі громадяни повинні мати можливість підключення до широкосмугового зв'язку на швидкості від 50 Мбіт/с для вхідного трафіку і 10 Мбіт/с для вихідного. При цьому обмеження за обсягом трафіку повинні бути відсутніми.

За оцінками CRTC, два мільйони канадських домогосподарств (це приблизно 18% населення) не мають доступу до мережі на визначених швидкостях. Держфонд обсягом $750 млн профінансує будівництво інфраструктури, необхідної для вирішення цієї проблеми. Гроші будуть вкладатися протягом п'яти років. Регулятор розраховує, що до 2021 року 90% канадців будуть мати доступ до інтернету на нових швидкостях.

Що стосується України, то в 2014 році робилися спроби внести доступ до інтернету в список базових прав громадян нашої країни. Але поданий в Верховну Раду в квітні 2014 року законопроект був відкликаний через півроку. Згідно зі звітом компанії Akamai за четвертий квартал 2015 року, середня швидкість широкосмугового доступу до глобальної мережі в Україні становила 11,2 Мбіт / сек.

Підключення до інтернету всього людства несе серйозні економічні вигоди. Згідно з дослідженням Connecting The World, 100% проникнення інтернету здатне вивести 7% світового населення (500 млн осіб) через межі абсолютної бідності і наростити глобальний ВВП на $6,7 трлн.