Гучніше сирени: біологи записали незвичні "шлюбні пісні" риб

Вченим Техаського університету вдалося записати звук найгучніших риб у світі. Їх гучність під час нересту може сягати 150 дБ, що є небезпечним для слуху людини.

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Риби сімейства горбаневих, всупереч поширеній думці, не німі. Вони можуть видавати звуки, які використовують для комунікації та приваблення партнера, повідомляє видання Naked Science.

За даними вчених, це найгучніші представники риб, та одні з найгучніших водних тварин взагалі. Для порівняння гучність пожежної сирени близько 100 дБ, а артилерійського снаряду – 120 дБ.

Також іхтіологи зазначають, що такі звуки можуть бути небезпечними для інших водних мешканців, пошкоджуючи їх слух.

Як повідомляв УНІАН, вчені знайшли найбільш глибоководну рибу у світі і описали її.