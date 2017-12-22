Створений фондом Сноудена додаток для Android зможе самостійно стежити за навколишньою ситуацією

Фонд за свободу преси, очолюваний колишнім співробітником Агентства національної безпеки США (АНБ) Едвардом Сноуденом, представив додаток Haven.

Програма допомагає перетворити будь-який смартфон під управлінням операційної системи Android в мобільну систему безпеки для дому, пише republic з посиланням на Wired.

Haven використовує камери, мікрофон і акселерометр для аналізу ситуації в приміщенні. Телефон під управлінням програми починає фіксувати будь-які рухи, звуки, дотики до самого гаджету.

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До прикладу, смартфон можна залишити у своєму готельному номері, щоб він зняв будь-яку людину, яка зайде у приміщення у вашу відсутність. Розробники пояснили, що так можна засікти співробітників спецслужб, що намагаються встановити прослушку у вашому житлі або номері в готелі.

«Уявіть, що ви завжди може брати з собою електронного сторожового пса, причому, розумного, який може залишитися в кімнаті без вас і захищати вас від потенційних загроз», – розповів Сноуден виданню.

За його словами, ідея програми в тому, щоб дати користувачеві надійну гарантію безпеки своїх власних стін.