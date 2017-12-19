Заступник головного редактора "Дзеркала тижня" знайшов у кабінеті старомодний жучок

Заступник головного редактора видання Дзеркало тижня Сергій Рахманін виявив у себе в робочому кабінеті пристрій для прослуховування. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook, опубліковавши фото.

"Такий подарунок знайшов сьогодні. Ймовірно, Святий Миколай постарався). Питання тільки одне. Чому "жучок" такий нестильний? Вперше аналогічний "інвентар" виявив у себе в кабінеті ще у 1996-му. І той "жук" був такий же кустарний і незграбний(. Не втомлююся повторювати: їй-Бо, несмак і архаїчність колись погублять нашу країну", - написав журналіст.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно журналісти розповіли про ринок незаконного прослуховування в Україні.