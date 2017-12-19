Заступник головного редактора "Дзеркала тижня" знайшов у кабінеті старомодний жучок
19:04, 19 грудня 2017Суспільство
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Хтось незграбно намагався прослуховувати журналіста Рахманіна.
Фото Сергій Рахманін via Facebook
Заступник головного редактора видання Дзеркало тижня Сергій Рахманін виявив у себе в робочому кабінеті пристрій для прослуховування. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook, опубліковавши фото.
"Такий подарунок знайшов сьогодні. Ймовірно, Святий Миколай постарався). Питання тільки одне. Чому "жучок" такий нестильний? Вперше аналогічний "інвентар" виявив у себе в кабінеті ще у 1996-му. І той "жук" був такий же кустарний і незграбний(. Не втомлююся повторювати: їй-Бо, несмак і архаїчність колись погублять нашу країну", - написав журналіст.
Як повідомляв УНІАН, нещодавно журналісти розповіли про ринок незаконного прослуховування в Україні.
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