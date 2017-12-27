Придатні для життя планети і iPhone: названо найбільш значущі відкриття у сфері науки і технологій за 2017 рік

Рік, що минає, можна в рівній мірі як назвати роком космосу, так і роком приголомшливих проривів у сфері технологій. Журналісти видання "Новое время" назвали найбільш значущі відкриття в сфері науки і технологій за 2017 рік.

1 місце. Можливо, населені планети.

На сьогодні астрономи виявили вже більше тисячі екзопланет (так називають планети, що обертаються навколо інших зірок), але в більшості випадків це відверто "незаселені" об'єкти.

У лютому 2017 року американське космічне агентство NASA оголосило про одну з найважливіших знахідок в історії пошуків екзопланет. Навколо зірки TRAPPIST-1, червоного карлика, розташованого на відстані 39 світлових років у сузір'ї Водолія, обертаються сім екзопланет. На відміну від більшості раніше відкритих екзопланет, ці співставні за розмірами із Землею. На думку вчених, як мінімум на трьох планетах в цій системі такі умови цілком можуть виникнути, тобто на них можуть бути вода і кисень.

2 місце. Big Falcon Rocket

Одним з найбільш гучних технологічних подій року стала нова розробка компанії Space X - ракета-носій багаторазового використання і космічний корабель.

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Система буде задіяна для виведення вантажів на земну орбіту і космічного туризму, а також для швидкісних далеких перельотів в межах земної атмосфери (півгодини з США до Китаю) і для створення місячної бази і початку колонізації Марса. На Марс безпілотна місія з вантажами вирушить вже у 2022 році, обіцяє Маск. А перші люди полетять до Червоної планет двома роками пізніше.

3 місце. Новий iPhone.

У 2017 році Apple випустила відразу три нових смартфона, два з яких - iPhone 8 і iPhone 8 Plus - виступили в цілком традиційному для компанії жанрі (пара нових функцій в старому дизайні). Але третя новинка - iPhone X - являє собою саме ту революційну новинку, яку так давно чекали від компанії її фанати. Гігантський екран без рамок і відмова від сканера відбитків пальців на користь технології розпізнавання осіб стали візитними картками "десятки". Як, втім, і феноменально висока ціна - від $ 999.

4 місце. Супердинозавр.

Під кінець 2017 року настало свято і на вулиці палеонтологів. У пустелі Гобі на півдні Монголії було виявлено величезне скупчення останків динозаврів в шматку піщаної скелі. Серед них вдалося знайти останки раніше невідомого виду, який отримав назву Halszkaraptor escuilliei. Це абсолютно унікальний вид, який поєднує в собі риси лебедя, пінгвіна, крокодила і велоцираптора одночасно.

5 місце. Квантовий комп'ютер.

Над створенням квантового комп'ютера вчені б'ються вже досить давно. Зусилля в цій сфері докладають практично всі провідні технологічні компанії. Ставки високі - теоретично квантові комп'ютери будуть набагато потужнішими за існуючі і буквально перевернуть багато галузей, пов'язані з обчисленнями.

У 2017 році інженерам компанії IBM вдалося розробити квантовий комп'ютер з рекордними 50 кубітами, а також компанія запустила перший в світі комерційний квантовий комп'ютер, розташований в "хмарі". Доступ до нього здійснюється віддалено - через інтернет-сервіс IBM. Тепер можливостями квантових обчислень можуть користуватися науковці по всьому світу.

Також в десятку найважливіших відкриттів року увійшли розвідувальний безпілотний зонд до астероїда 16 Psyche, електрична вантажівка та ін.

Повний текст статті читайте в журналі "Новое время".

Як повідомляв УНІАН, друга "Сонячна система" в космосі існує. Вчені NASA завдяки штучному інтелекту змогли відкрити нову планету в сузір'ї Дракона.