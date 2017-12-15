Велике відкриття NASA: знайдено "близнюка" Сонячної системи (відео)

Друга "Сонячна система" у космосі існує. Учені NASA завдяки штучному інтелекту змогли відкрити нову планету в сузір’ї Дракона.

Вона стала восьмою в системі зірки Кеплер-90, йдеться в сюжеті ТСН. Ранок.

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Це означає, що тепер учені із певністю можуть заявити, наша система не унікальна. У космосі існує принаймні ще одна з такою ж кількістю планет. Утім, навряд чи придатних до життя.

Відкрита планета від Землі розташована на відстані двох з половиною тисяч світлових років. Температура на ній може становити 427 градусів за Цельсієм.

Розпізнати її вдалося завдяки спеціальній програмі Google, яка здатна проводити комп’ютерний аналіз усіх даних, отриманих телескопом Кеплер.